Série B do Catarinense: Camboriú e Juventus empatam no primeiro jogo do playoff Camboriú e Juventus disputam uma das vagas na semifinal da Série B do Catarinense e empataram em 1 a 1 nesta quarta-feira (30)

ND Mais|Do R7 31/07/2025 - 17h58 (Atualizado em 31/07/2025 - 17h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share