Série B do Catarinense tem 2 times com 100% de aproveitamento na 2ª rodada Série B do Catarinense está na segunda rodada e somente dois times venceram todas as partidas que disputaram ND Mais|Do R7 09/06/2025 - 17h17 (Atualizado em 09/06/2025 - 17h17 )

ND Mais

A Série B do Catarinense 2025 está no início e dois times estão com 100% de aproveitamento em duas rodadas. Nação e Blumenau lideram com seis pontos e são as equipes a serem batidas. No sábado, jogando no Estádio do Sesi, o Blumenau fez 2 a 1 no Camboriú, que é um dos lanternas com duas derrotas. Os ex-avaianos Diego Jardel e Vinícius Jaú marcaram para o BEC.

Para mais detalhes sobre a competição e os resultados, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

