Série B do Catarinense tem as semifinais definidas e chance de clássico na elite Os confrontos das semifinais da Série B do Catarinense estão definidos e serão em jogos de ida e volta ND Mais|Do R7 05/08/2025 - 03h57 (Atualizado em 05/08/2025 - 03h57 ) twitter

Os quatro semifinalistas da Série B do Catarinense estão definidos e dois deles terão a oportunidade de subir para a Série A de 2026. As semifinais da Série B do Catarinense vão ser entre Metropolitano x Carlos Renaux e Camboriú x Blumenau, em jogos de ida no próximo fim de semana.

