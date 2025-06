Série C do Catarinense 2025 terá apenas 3 clubes em competição esvaziada Federação confirmou que a Série C do Catarinense 2025 terá a presença de apenas três clubes pelo segundo ano consecutivo ND Mais|Do R7 26/06/2025 - 07h55 (Atualizado em 26/06/2025 - 07h55 ) twitter

Assim como em 2024, a Série C do Catarinense 2025 será disputada por apenas três clubes, com dois deles subindo para a Segundona em 2026. A definição saiu no Conselho Técnico realizado na tarde desta quarta-feira (25) em formato on-line. O torneio está sendo esvaziado pelo segundo ano consecutivo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

