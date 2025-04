Série D 2025: horário, como assistir e os jogos de JEC, Barra e Marcílio Dias na 1ª rodada Barra, Joinville e Marcílio Dias iniciam trajetória em busca do acesso na Série D 2025 do Campeonato Brasileiro ND Mais|Do R7 19/04/2025 - 08h06 (Atualizado em 19/04/2025 - 08h06 ) twitter

Após uma semana de adiamento por decisão da CBF, a Série D 2025 vai começar neste fim de semana. Santa Catarina terá três clubes em busca de uma vaga na Terceira Divisão do ano que vem. Barra, Joinville e Marcílio Dias estão no grupo A8 da competição e vão jogar todos neste sábado, com o Marinheiro o Tricolor atuando em casa, já o Pescador irá ao Rio Grande do Sul iniciar sua jornada.

