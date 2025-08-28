Série de agressões contra profissionais acende o alerta na saúde pública de Itajaí Nesta terça, um paciente, com histórico de dependência química, procurou atendimento na unidade em surto e ameaçou uma técnica de enfermagem... ND Mais|Do R7 28/08/2025 - 03h36 (Atualizado em 28/08/2025 - 03h36 ) twitter

Um novo episódio de violência contra profissionais da saúde foi registrado em Itajaí. O caso aconteceu na UBS Cidade Nova I, na manhã desta terça-feira (26). Um paciente, com histórico de dependência química, procurou atendimento na unidade em surto e ameaçou uma técnica de enfermagem. A situação gerou tensão, exigindo a intervenção de outros servidores, que chamaram a Guarda Municipal de Itajaí e a Polícia Civil.

Para entender melhor a gravidade da situação e as medidas que estão sendo tomadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

