Série de agressões contra profissionais acende o alerta na saúde pública de Itajaí
Nesta terça, um paciente, com histórico de dependência química, procurou atendimento na unidade em surto e ameaçou uma técnica de enfermagem...
Um novo episódio de violência contra profissionais da saúde foi registrado em Itajaí. O caso aconteceu na UBS Cidade Nova I, na manhã desta terça-feira (26). Um paciente, com histórico de dependência química, procurou atendimento na unidade em surto e ameaçou uma técnica de enfermagem. A situação gerou tensão, exigindo a intervenção de outros servidores, que chamaram a Guarda Municipal de Itajaí e a Polícia Civil.
