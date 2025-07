Serra Catarinense é destaque nos próximos episódios do Destino de Inverno Camille Reis mostra o melhor de Urubici e São Joaquim com a família a bordo, em episódios cheios de descobertas e paisagens encantadoras... ND Mais|Do R7 23/07/2025 - 22h57 (Atualizado em 23/07/2025 - 22h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Os próximos episódios do Destino de Inverno vão levar os telespectadores da NDTV RECORD para uma viagem encantadora pela Serra Catarinense. Com o charme e a autenticidade da região durante os meses mais frios do ano, as cidades de Urubici e São Joaquim serão destaque na programação. A jornalista Camille Reis percorreu as cidades acompanhada do marido Daniel e dos filhos, Bernardo (9) e Alice (7), vivenciando atividades pensadas especialmente para serem aproveitadas em família, unindo conforto, diversão e aventuras que viram lembranças.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra tudo que a Serra Catarinense tem a oferecer neste inverno!

Leia Mais em ND Mais:

Aposta de Criciúma fatura bolada e fica por um número de prêmio milionário na Mega-Sena

Irmãos taxistas de Itajaí morrem no mesmo dia por causas diferentes

‘Lavanderia digital’: tráfico de drogas usou cripto para esconder R$ 230 milhões em SC