Serra da Rocinha: DNIT amplia horários do comboio neste fim de semana; confira BR-285, no trecho entre Timbé do Sul e São José dos Ausentes, passa por obras de pavimentação ND Mais|Do R7 09/05/2025 - 22h26 (Atualizado em 09/05/2025 - 22h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O DNIT (Departamento Nacional de Trânsito) informou que, neste fim de semana, os horários de funcionamento do comboio na Serra da Rocinha (BR-285) serão ampliados. A rodovia liga Timbé do Sul, no Extremo Sul de Santa Catarina, e São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as mudanças nos horários e as obras na Serra da Rocinha!

Leia Mais em ND Mais:

Filho é suspeito de assassinar o pai com facadas no pescoço em Chapecó

Santa Catarina é o estado com menos beneficiários do Bolsa Família no país, aponta IBGE

Florianópolis recebe o espetáculo ‘Beethoven: A Revolução Musical’ pela Série Ressonâncias