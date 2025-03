Serra da Rocinha será reaberta a partir desta segunda-feira Sistema de comboio, que estava suspenso desde março de 2024, será restabelecido ND Mais|Do R7 02/03/2025 - 12h46 (Atualizado em 02/03/2025 - 12h46 ) twitter

A Serra da Rocinha, em Timbé do Sul, no Extremo Sul de Santa Catarina, será reaberta nesta segunda-feira (10). A informação é do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes). O sistema de comboio, suspenso desde março do ano passado, será restabelecido.

O sistema de comboio, suspenso desde março do ano passado, será restabelecido.

