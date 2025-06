Serra da Rocinha terá comboio ampliado no feriadão de Corpus Christi Entre os dias 19 e 22 de junho, rodovia contará com liberações adicionais no tráfego ND Mais|Do R7 18/06/2025 - 00h06 (Atualizado em 18/06/2025 - 00h06 ) twitter

Entre os dias 19 e 22 de junho, feriadão de Corpus Christi, a Serra da Rocinha (BR-285), que liga os municípios de Timbé do Sul, no Extremo Sul de Santa Catarina, e São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul, terá os horários do sistema de comboio ampliados. Além das liberações regulares, que ocorrem diariamente, das 6h às 7h30 e das 18h às 21h, serão autorizadas adicionais, em horários variáveis, conforme as condições de segurança e o aumento do fluxo de veículos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre a Serra da Rocinha!

