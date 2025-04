Serra da Rocinha terá horário noturno ampliado para passagem de veículos Alteração inicia no dia 22 de abril e atende a pedidos de comerciantes e da comunidade local ND Mais|Do R7 11/04/2025 - 18h07 (Atualizado em 11/04/2025 - 18h07 ) twitter

A partir do dia 22 de abril, a Serra da Rocinha, na BR-285, em Timbé do Sul, no Extremo Sul de Santa Catarina, terá o horário noturno ampliado para tráfego. A alteração atende a pedidos de comerciantes e da comunidade local.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre os novos horários de tráfego e as medidas de segurança implementadas!

