Serra do Corvo Branco será interditada a partir desta segunda-feira para obras Segundo a Secretaria da Infraestrutura e Mobilidade (SIE), interdição na Serra do Corvo Branco pode durar até um ano ND Mais|Do R7 10/03/2025 - 13h27 (Atualizado em 10/03/2025 - 13h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um trecho de 2,5 quilômetros da Serra do Corvo Branco será totalmente interditado a partir desta segunda-feira (10). O local é uma ligação entre o Planalto e o Sul Catarinense.

Saiba mais sobre as obras e as rotas alternativas consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEOS: Forte enxurrada deixa desalojados e suspende aulas em Garuva

Adolescente de 15 anos é morta estrangulada após ameaçar expor caso com homem casado

Jovem de 19 anos foi morto após briga em conveniência em SC, diz polícia