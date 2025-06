Serra do Rio do Rastro segue sem previsão de liberação após 9h de bloqueio Carreta que transportava caixas de leite condensado tombou na Serra do Rio do Rastro, deixando duas pessoas em estado grave ND Mais|Do R7 08/06/2025 - 19h56 (Atualizado em 08/06/2025 - 19h56 ) twitter

ND Mais

Um acidente com uma carreta na SC-390 bloqueou completamente a Serra do Rio do Rastro na manhã deste domingo (8), por volta das 7h20. Equipes da PMRv (Polícia Militar Rodoviária) trabalham há cerca de nove horas na desobstrução do trecho.

