Serra do Rio do Rastro será interditada para corrida noturna neste sábado; saiba o horário

Pista deverá ser liberada após o término do evento que acontece na Serra do Rio do Rastro, um dos cartões postais da Serra catarinense...

ND Mais|Do R7

A rodovia SC-390, que corta a Serra do Rio do Rastro, cartão postal da Serra catarinense, vai ser interditada na noite de sábado (9). O bloqueio da via é necessário por conta do evento Serpente Negra – Rio do Rastro Night Run. Segundo a Polícia militar rodoviária, o fechamento ocorre entre às 17h30 até às 21h30 de sábado. Ao término da competição, a pista deverá ser liberada.

