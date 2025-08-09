Serra do Rio do Rastro será interditada para corrida noturna neste sábado; saiba o horário Pista deverá ser liberada após o término do evento que acontece na Serra do Rio do Rastro, um dos cartões postais da Serra catarinense... ND Mais|Do R7 09/08/2025 - 07h57 (Atualizado em 09/08/2025 - 07h57 ) twitter

A rodovia SC-390, que corta a Serra do Rio do Rastro, cartão postal da Serra catarinense, vai ser interditada na noite de sábado (9). O bloqueio da via é necessário por conta do evento Serpente Negra – Rio do Rastro Night Run. Segundo a Polícia militar rodoviária, o fechamento ocorre entre às 17h30 até às 21h30 de sábado. Ao término da competição, a pista deverá ser liberada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse evento imperdível!

