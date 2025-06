Serra do Rio do Rastro tem meia pista liberada para carros, mas segue bloqueada para caminhões Estrada sofreu bloqueio total após gelo cobrir a pista na madrugada desta terça-feira (24); tráfego de veículos leves foi parcialmente... ND Mais|Do R7 25/06/2025 - 02h35 (Atualizado em 25/06/2025 - 02h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Após a estrada da Serra do Rio do Rastro, na região serrana de Santa Catarina, ser totalmente interditada na madrugada desta terça-feira (24) por conta da formação de gelo na pista, a PMRv (Polícia Militar Rodoviária) começa a fazer a liberação parcial da pista nesta tarde. A interdição começou por volta das 5h45 o desbloqueio da estrada começou após cerca de seis horas. No início da tarde desta terça, o trânsito está liberado em meia pista somente para veículos leves. Para caminhões, o trecho ainda permanece interditado. Os agentes espalharam sal ao longo da via para acelerar o processo de descongelamento.

Para mais detalhes sobre a situação da Serra do Rio do Rastro, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Sobrevivente recorda namorado morto em queda de balão em SC e pede justiça; ‘Perdi minha vida’

Haxixe gringo: PF descobre esquema de envio de droga dos EUA para SC por encomendas postais

Chuva revela corpo de homem enterrado em dunas e expõe crime no Extremo Sul de SC