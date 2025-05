Serviços públicos pagos e expulsão sumária: entenda novas regras de imigração na Argentina Anúncio feito nesta quarta-feira (14) deve impactar em turistas e estudantes que vivem no país ND Mais|Do R7 15/05/2025 - 06h43 (Atualizado em 15/05/2025 - 06h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O governo de Javier Milei, nesta quarta-feira (14), uma série de novas regras para imigração na Argentina, com impacto direto sobre turistas, estudantes e residentes estrangeiros — incluindo a comunidade brasileira. As mudanças foram formalizadas por meio de um Decreto de Necessidade e Urgência (DNU) e justificadas como forma de proteger os cofres públicos e reforçar o controle sobre a entrada e permanência de estrangeiros no país.

Para entender todas as implicações dessas novas regras, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Quem era Tony Marreta: ex-lutador dos ‘Gigantes do Ringue’ que morreu em acidente em SC

Mudança no trânsito em Chapecó: duas ruas terão sentido único a partir deste mês

VÍDEO: Adolescentes fazem ‘dancinha’ em túmulo, debocham dos mortos e causam revolta em Goiás