Servidor de prefeitura de SC morre em colisão frontal na BR-470 O acidente aconteceu em São Cristóvão do Sul e resultou na morte do servidor da Secretaria de Esportes da Prefeitura de Maravilha ND Mais|Do R7 10/08/2025 - 23h57 (Atualizado em 10/08/2025 - 23h57 ) twitter

ND Mais

Um grave acidente de trânsito na BR-470, em São Cristóvão do Sul, resultou na morte de Fernando Leonardo Taffarel, de 45 anos, servidor da Secretaria de Esportes da Prefeitura de Maravilha. A colisão frontal envolveu uma caminhonete e um caminhão na tarde de sexta-feira (8).

