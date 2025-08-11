Servidor de prefeitura de SC morre em colisão frontal na BR-470
O acidente aconteceu em São Cristóvão do Sul e resultou na morte do servidor da Secretaria de Esportes da Prefeitura de Maravilha
Um grave acidente de trânsito na BR-470, em São Cristóvão do Sul, resultou na morte de Fernando Leonardo Taffarel, de 45 anos, servidor da Secretaria de Esportes da Prefeitura de Maravilha. A colisão frontal envolveu uma caminhonete e um caminhão na tarde de sexta-feira (8).
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acidente.
