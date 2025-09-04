Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Servidor e esposa são proibidos de se aproximar de universitária após denúncia de assédio em SC

A decisão judicial determina distância mínima de 200 metros e veda contato digital em Curitibanos, no Meio-Oeste

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

A Vara Criminal da comarca de Curitibanos, no Meio-Oeste de Santa Catarina, decidiu impor medidas restritivas contra um servidor público federal e sua esposa, acusados de assediar, perseguir e difamar uma estudante universitária.

Para mais detalhes sobre este caso e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.