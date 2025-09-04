Servidor e esposa são proibidos de se aproximar de universitária após denúncia de assédio em SC A decisão judicial determina distância mínima de 200 metros e veda contato digital em Curitibanos, no Meio-Oeste ND Mais|Do R7 04/09/2025 - 03h37 (Atualizado em 04/09/2025 - 03h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A Vara Criminal da comarca de Curitibanos, no Meio-Oeste de Santa Catarina, decidiu impor medidas restritivas contra um servidor público federal e sua esposa, acusados de assediar, perseguir e difamar uma estudante universitária.

Para mais detalhes sobre este caso e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Maior cidade de região em SC elimina 500 quilos de cabos em apenas uma rua

Vítimas de rompimento de reservatório em SC foram coagidas a aceitar indenização, aponta DPE

VÍDEO: Conversão repentina causa batidas em série e lança motociclista no ar em Joinville