Servidor e esposa são proibidos de se aproximar de universitária após denúncia de assédio em SC
A decisão judicial determina distância mínima de 200 metros e veda contato digital em Curitibanos, no Meio-Oeste
A Vara Criminal da comarca de Curitibanos, no Meio-Oeste de Santa Catarina, decidiu impor medidas restritivas contra um servidor público federal e sua esposa, acusados de assediar, perseguir e difamar uma estudante universitária.
Para mais detalhes sobre este caso e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
