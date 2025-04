Servidor em crise de Burnout tira a roupa em escola de Itajaí Crise de Burnout teria causado "apagões" em servidor, que acabou tirando a roupa; após episódio, ele procurou ajuda psiquiátrica ND Mais|Do R7 24/04/2025 - 00h45 (Atualizado em 24/04/2025 - 00h45 ) twitter

Vídeo e mais de 100 denúncias de que um servidor da Escola Básica Professora Thereza Bezerra de Athayde de Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina, estava sem roupas na unidade, motivaram esclarecimentos da secretaria de Educação na tarde desta terça-feira (22). Conforme o governo municipal, o profissional teve uma crise da Síndrome de Burnout na manhã desta terça-feira, o que gerou “apagões” e fez com que ele retirasse as roupas.

Para entender melhor essa situação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

