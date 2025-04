Servidor público perde aposentadoria de R$ 487 mil após furtar R$ 40 Motorista de ônibus foi flagrado furtando passagem de transporte público no Japão e perdeu benefício acumulado em 30 anos de serviço... ND Mais|Do R7 20/04/2025 - 05h05 (Atualizado em 20/04/2025 - 05h05 ) twitter

Após três décadas de serviços prestados, um motorista de ônibus perdeu o direito a uma aposentadoria de aproximadamente US$ 84 mil (cerca de R$ 487 mil) por ser flagrado furtando o equivalente a US$ 7 (cerca de R$ 40) por meio de câmeras de segurança.

Saiba mais sobre este caso polêmico e suas implicações no sistema de transporte no Japão, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

