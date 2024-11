Servidor público que salvou mulheres de correnteza em SC é homenageado por ato heroico Servidor público que salvou mulheres de correnteza em SC é homenageado por ato heroico ND Mais|Do R7 11/11/2024 - 15h11 (Atualizado em 11/11/2024 - 15h11 ) twitter

Servidor público homenageado

O ato heroico do servidor público Sérgio Rekshause foi reconhecido por meio de homenagem na Câmara de Vereadores de Concórdia, no Alto Uruguai catarinense. Rekshause salvou a vida de duas mulheres arrastadas pela correnteza no último dia 6 de novembro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre este ato heroico!

