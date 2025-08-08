Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Servidores aceitam proposta da prefeitura e cancelam greve em Florianópolis; veja acordo

Proposta aprovada em assembleia da categoria na quarta-feira (6) prevê reajuste salarial, realização de concurso público e chamada...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

A Prefeitura de Florianópolis e o Sintrasem (Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Florianópolis) chegaram a um acordo e evitaram uma possível greve dos servidores públicos. A proposta foi aprovada em assembleia-geral dos trabalhadores realizada na quarta-feira (6).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes do acordo!

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.