Servidores apresentaram mais de 17 mil atestados médicos durante 2024, em Balneário Camboriú O Giro Portal Menina desta semana traz todos os detalhes sobre a polêmica de atestados médicos envolvendo servidores públicos em Balneário... ND Mais|Do R7 07/02/2025 - 20h46 (Atualizado em 07/02/2025 - 20h46 ) twitter

O Portal Menina apresenta aos leitores do ND Mais informações sobre a preocupação com o elevado número de atestados médicos apresentados pelos servidores de Balneário Camboriú, os detalhes do reajuste do IPTU e as reclamações sobre o “loteamento” realizados por bares na faixa de areia da Praia Brava.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

