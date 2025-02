Servidores temporários em greve estão sujeitos à demissão em Florianópolis, diz prefeitura Portaria publicada pela administração municipal, nessa quinta-feira (20), determina retorno imediato de trabalhadores da educação ND Mais|Do R7 21/02/2025 - 14h47 (Atualizado em 21/02/2025 - 14h47 ) twitter

Os servidores temporários em greve, na área da educação, em Florianópolis, foram convocados a retomar as atividades a partir desta sexta-feira (21). Caso os professores não cumpram a determinação, publicada ainda na quinta-feira (20), estão sujeitos à rescisão de contrato.

Saiba mais sobre as implicações da greve e as medidas que a prefeitura está tomando consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

