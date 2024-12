Sete em cada dez famílias estão endividadas em Florianópolis, aponta Fecomércio Sete em cada dez famílias estão endividadas em Florianópolis, aponta Fecomércio ND Mais|Do R7 02/12/2024 - 18h10 (Atualizado em 02/12/2024 - 18h10 ) twitter

Bairro da Agronômica em Florianópolis

Sete em cada dez famílias estão endividadas em Florianópolis, cerca de 72%, apontou um estudo da Fecomércio SP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo). Mesmo assim, a capital catarinense foi a que registrou a maior redução de inadimplência entre 2022 e 2024, com cerca de 2,1% a menos de casas endividadas.

