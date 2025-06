Setor de materiais de construção cresce 7,6% em SC e impulsiona mais de 18 mil empresas em 2025 Estado tem o terceiro maior crescimento do país na venda de materiais de construção; consumidores têm optado por compras em lojas de... ND Mais|Do R7 18/06/2025 - 08h56 (Atualizado em 18/06/2025 - 08h56 ) twitter

Santa Catarina acumula uma alta de 7,6% na venda de materiais de construção em 2025. O índice fica acima da média nacional, que é de 3,8%, e coloca o estado como o terceiro maior crescimento do país no período. Os dados foram divulgados pelo governo estadual nesta terça-feira (17).

Para mais detalhes sobre esse crescimento impressionante e seu impacto no mercado, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

