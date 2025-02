Setor de serviços de SC lidera contratações; segmento teve 55 mil vagas preenchidas em 2024 Na sequência do ranking aparecem a indústria, com 24.974, o comércio, com 20.022, e a construção, com 6.132 contratações no ano passado...

ND Mais|Do R7 31/01/2025 - 10h27 (Atualizado em 31/01/2025 - 10h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share