Setor empresarial avalia planos de crescimento dos aeroportos do Sul de SC
Franke Hobold, presidente da Acic, vê momento de consolidação no aeroporto de Jaguaruna e apoia busca por voos comerciais no de Forquilhinha...
Os aeroportos do Sul de Santa Catarina, Humberto Ghizzo Bortoluzzi e Diomício Freitas, localizados em Jaguaruna e em Forquilhinha, vivem momentos distintos. Enquanto o primeiro busca consolidação, o outro tenta retornar ao cenário dos voos comerciais e vê na companhia aérea Azul uma parceira para iniciar o novo projeto.
Os aeroportos do Sul de Santa Catarina, Humberto Ghizzo Bortoluzzi e Diomício Freitas, localizados em Jaguaruna e em Forquilhinha, vivem momentos distintos. Enquanto o primeiro busca consolidação, o outro tenta retornar ao cenário dos voos comerciais e vê na companhia aérea Azul uma parceira para iniciar o novo projeto.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro dos detalhes sobre o futuro dos aeroportos na região!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro dos detalhes sobre o futuro dos aeroportos na região!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: