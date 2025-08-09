Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Setor empresarial avalia planos de crescimento dos aeroportos do Sul de SC

Franke Hobold, presidente da Acic, vê momento de consolidação no aeroporto de Jaguaruna e apoia busca por voos comerciais no de Forquilhinha...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Os aeroportos do Sul de Santa Catarina, Humberto Ghizzo Bortoluzzi e Diomício Freitas, localizados em Jaguaruna e em Forquilhinha, vivem momentos distintos. Enquanto o primeiro busca consolidação, o outro tenta retornar ao cenário dos voos comerciais e vê na companhia aérea Azul uma parceira para iniciar o novo projeto.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro dos detalhes sobre o futuro dos aeroportos na região!

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.