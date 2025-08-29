Setor moveleiro de SC fecha mais de 500 vagas de emprego após tarifaço do Trump Setor de madeira e móveis fechou 581 vagas em julho; São Bento do Sul, maior exportadora do estado, é a mais atingida pelas tarifas... ND Mais|Do R7 29/08/2025 - 04h56 (Atualizado em 29/08/2025 - 04h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Santa Catarina registrou, em julho, o fechamento de 581 vagas no setor de madeira e móveis, segundo dados do Caged compilados pelo Observatório da Fiesc (Federação das Indústrias de Santa Catarina). É o primeiro número oficial que reflete os impactos das tarifas de 50% impostas pelos EUA.

Para entender melhor os impactos dessa situação e as possíveis soluções, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Ventos de até 80 km/h: novo ciclone extratropical deve atingir o Brasil no início de setembro

Moni Capital e Quintal Ventures apostam em modelo media for equity para investir em startups

Caso Moisés: criança morta em Florianópolis foi vítima de espancamento, confirma laudo