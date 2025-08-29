Logo R7.com
Setor moveleiro de SC fecha mais de 500 vagas de emprego após tarifaço do Trump

Setor de madeira e móveis fechou 581 vagas em julho; São Bento do Sul, maior exportadora do estado, é a mais atingida pelas tarifas...

ND Mais|Do R7

Santa Catarina registrou, em julho, o fechamento de 581 vagas no setor de madeira e móveis, segundo dados do Caged compilados pelo Observatório da Fiesc (Federação das Indústrias de Santa Catarina). É o primeiro número oficial que reflete os impactos das tarifas de 50% impostas pelos EUA.

