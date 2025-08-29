Setor moveleiro de SC fecha mais de 500 vagas de emprego após tarifaço do Trump
Setor de madeira e móveis fechou 581 vagas em julho; São Bento do Sul, maior exportadora do estado, é a mais atingida pelas tarifas...
Santa Catarina registrou, em julho, o fechamento de 581 vagas no setor de madeira e móveis, segundo dados do Caged compilados pelo Observatório da Fiesc (Federação das Indústrias de Santa Catarina). É o primeiro número oficial que reflete os impactos das tarifas de 50% impostas pelos EUA.
Santa Catarina registrou, em julho, o fechamento de 581 vagas no setor de madeira e móveis, segundo dados do Caged compilados pelo Observatório da Fiesc (Federação das Indústrias de Santa Catarina). É o primeiro número oficial que reflete os impactos das tarifas de 50% impostas pelos EUA.
Para entender melhor os impactos dessa situação e as possíveis soluções, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para entender melhor os impactos dessa situação e as possíveis soluções, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: