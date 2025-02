Sexta vítima do arroz envenenado com chumbinho morre após três semanas internada no Piauí Vítima foi identificada como Maria Jocilene da Silva e teve a morte confirmada nessa sexta-feira (24); principal suspeito de crime... ND Mais|Do R7 24/01/2025 - 23h26 (Atualizado em 24/01/2025 - 23h26 ) twitter

Após três semanas internada no hospital, Maria Jocilene da Silva, 32, morreu depois de ter consumido o arroz envenenado com chumbinho em Parnaíba, no Piauí, no dia 1º de janeiro. O principal suspeito do crime é Francisco de Assis Pereira da Costa, 53, que foi preso no dia 8 de janeiro.

Para mais detalhes sobre este trágico caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

