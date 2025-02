Show de Ana Castela em Xanxerê traz sucessos da Boiadeira a SC Ingressos para o show de Ana Castela em Xanxerê já estão à venda online e em pontos de venda presenciais ND Mais|Do R7 21/01/2025 - 21h46 (Atualizado em 21/01/2025 - 21h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sucesso entre crianças e adultos, a cantora Ana Castela promete agitar Xanxerê com um show imperdível. A Boiadeira chega à cidade do Oeste de Santa Catarina para uma apresentação no dia 21 de fevereiro, com sucessos que estão na ponta da língua dos fãs.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse evento imperdível!

Leia Mais em ND Mais:

Homem é preso por estuprar amiga da esposa em Jaraguá do Sul

Prefeitura de Blumenau define reajuste da tarifa do transporte coletivo em reunião com agência

Mais de 43°C: o que explica tanto calor na cidade mais quente de SC em 2024