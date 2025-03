Show de Mumuzinho encerra campeonato de beach tennis em Balneário Camboriú O pagodeiro carioca sobe ao palco a partir das 19h, sobre as areias do Portal Norte. ND Mais|Do R7 30/03/2025 - 12h29 (Atualizado em 30/03/2025 - 12h29 ) twitter

Este domingo (30) marca o último dia do campeonato beach tennis ITF BT400 Balneário Camboriú 2025, momento em que serão conhecidos os grandes campeões da modalidade. O evento será encerrado com o show gratuito do cantor e compositor Mumuzinho. O pagodeiro carioca sobe ao palco a partir das 19h, sobre as areias do Portal Norte.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre este emocionante evento!

