Show grátis terá 200 bateristas tocando ao mesmo tempo em cidade de SC

Neste domingo (15), a cidade de Itajaí comemorará o aniversário de 165 anos com a 2ª edição do Baterahy, evento que une música e talento em um grande espetáculo coletivo onde cerca de 200 bateristas devem tocar ao mesmo tempo ao lado do Centreventos. A montagem das baterias começa às 13h e o evento inicia às 15h. A meta inicial era reunir 165 músicos para homenagear o aniversário da cidade, mas a procura surpreendeu e superou as expectativas dor organizadores.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse evento imperdível!

