Show nacional e bolo na praça: o que fazer no aniversário de Balneário Camboriú? Balneário Camboriú promove programação especial neste sábado (20), com ações culturais, corte de bolo, missa e show do Jota Quest gratuito... ND Mais|Do R7 19/07/2025 - 04h17 (Atualizado em 19/07/2025 - 04h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Balneário Camboriú comemora 61 anos neste sábado (20), com uma programação especial para moradores e turistas. A cidade, que é um dos principais destinos turísticos de Santa Catarina, terá atividades durante todo o dia, incluindo corte de bolo, ações culturais e um show gratuito da banda Jota quest, na Praia Central em frente à Praça Almirante Tamandaré.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as atrações!

Leia Mais em ND Mais:

Família quer que Justiça endureça acusação contra motorista que matou jovem atropelada em SC

Engavetamento na BR-101 com quatro veículos deixa dois feridos em Criciúma

Avaí confirma chegada do primeiro reforço na abertura da janela de transferências