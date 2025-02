Show “Rústico”, de Zezé Di Camargo, na temporada de verão no P12 O público terá a oportunidade de curtir um dos maiores ícones da música sertaneja brasileira, cantando os grandes hits que consagraram... ND Mais|Do R7 23/01/2025 - 20h47 (Atualizado em 23/01/2025 - 20h47 ) twitter

O P12, o melhor parador de praia do Brasil, continua surpreendendo a todos com uma temporada de verão inesquecível. No dia 2 de fevereiro, o público terá a chance de assistir a um dos maiores ícones da música sertaneja brasileira, Zezé Di Camargo, em um show que promete emocionar e aquecer corações.

Não perca a chance de viver essa experiência única com Zezé Di Camargo no P12. Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

