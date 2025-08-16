Logo R7.com
Shows, adoção e trilha: Jardim Botânico de São José celebra 10 anos com festa gratuita

Jardim Botânico na Grande Florianópolis está entre os 50 em funcionamento no Brasil; celebração no sábado terá diferentes atrações...

ND Mais|Do R7

Uma das 50 unidades do segmento em funcionamento no Brasil, o Jardim Botânico de São José, na Grande Florianópolis, completa uma década com uma programação especial neste sábado (16).

