Shows de Claudia Leitte e Leo Chaves embalam lançamento do residencial mais alto do mundo Festa exclusiva vai reunir mil convidados, entre personalidades do esporte, arquitetura, engenharia e empresariado local ND Mais|Do R7 10/05/2025 - 20h26 (Atualizado em 10/05/2025 - 20h26 )

ND Mais

A torre residencial mais alta do mundo será lançada oficialmente na neste sábado (10). A ocasião será marcada por shows nacionais de Claudia Leitte e do cantor Leo Chaves (ex-Victor e Leo). A festa será exclusiva para mil convidados, entre personalidades do esporte, arquitetura, engenharia e do empresariado local. Um vídeo inédito que mostra o projeto do Senna Tower será divulgado e, de forma oficial, será dada abertura à construção do empreendimento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse lançamento incrível!

