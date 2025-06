Sigilo e discrição vão ajudar a garantir dignidade no tratamento de portadores de HTLV Assim como pacientes portadores do vírus HIV, quem for contaminado pelo HTLV, da mesma família do respnsável pela Aids; terá direito... ND Mais|Do R7 14/06/2025 - 06h55 (Atualizado em 14/06/2025 - 06h55 ) twitter

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados deu um passo importante esta semana para reduzir o sofrimento de quem sofre com os sintomas do HTLV, infecção sexualmente transmissível causada pelo vírus linfotrópico de células T humanas, e que terão garantidos em lei o sigilo de seus dados durante o tratamento da doença.

Saiba mais sobre essa importante medida e suas implicações no tratamento de portadores de HTLV no nosso parceiro ND Mais.

