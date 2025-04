Símbolo comunitário de Florianópolis, rancho de pesca do Seu Getúlio será revitalizado Tradicional rancho de pesca do bairro Campeche é usado para aulas de música e projetos com crianças será reformado, com melhorias estruturais... ND Mais|Do R7 05/04/2025 - 15h45 (Atualizado em 05/04/2025 - 15h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com uma estrutura de madeira castigada pelos anos, o rancho de pesca do Getúlio, no Campeche, no Sul de Florianópolis, se tornou ao longo das décadas um símbolo cultural e comunitário. À beira da praia, o espaço, que foi construído em 1951, serve como base para pescadores da região e também como centro de iniciativas sociais, culturais e educativas, como aulas de música e projetos com crianças.

Saiba mais sobre a revitalização deste importante espaço cultural no ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Caso Bianca: após um mês no RJ, menina sequestrada pelo pai volta para casa em Blumenau

Estudantes inalam desodorante em ônibus escolar de Canelinha

Frio de 5°C e chuva: veja a previsão do tempo para os próximos dias em SC