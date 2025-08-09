‘Símbolo poderoso’: o que está por trás do primeiro ‘Banco Vermelho’ instalado em SC?
Projeto pioneiro no estado foi colocado em Criciúma nesta semana
Um banco pintado de vermelho foi instalado em Criciúma, em um local estratégico no Fórum, em alusão à conscientização e ao enfrentamento à violência contra a mulher. A ação aconteceu no dia 7 de agosto, data em que a Lei Maria da Penha completa 19 anos. Esse é o primeiro em Santa Catarina.
