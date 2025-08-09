‘Símbolo poderoso’: o que está por trás do primeiro ‘Banco Vermelho’ instalado em SC? Projeto pioneiro no estado foi colocado em Criciúma nesta semana ND Mais|Do R7 08/08/2025 - 22h57 (Atualizado em 08/08/2025 - 22h57 ) twitter

Um banco pintado de vermelho foi instalado em Criciúma, em um local estratégico no Fórum, em alusão à conscientização e ao enfrentamento à violência contra a mulher. A ação aconteceu no dia 7 de agosto, data em que a Lei Maria da Penha completa 19 anos. Esse é o primeiro em Santa Catarina.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre essa importante iniciativa!

