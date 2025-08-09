Logo R7.com
‘Símbolo poderoso’: o que está por trás do primeiro ‘Banco Vermelho’ instalado em SC?

Projeto pioneiro no estado foi colocado em Criciúma nesta semana

Um banco pintado de vermelho foi instalado em Criciúma, em um local estratégico no Fórum, em alusão à conscientização e ao enfrentamento à violência contra a mulher. A ação aconteceu no dia 7 de agosto, data em que a Lei Maria da Penha completa 19 anos. Esse é o primeiro em Santa Catarina.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre essa importante iniciativa!

