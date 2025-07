‘Simpática e carinhosa’: mulher atropelada na BR-280 era mãe de dois filhos e irmã de cantor Daiana Kerscher, de 44 anos, morava em uma chácara e foi atingida por um caminhão ao tentar cruzar a BR-280 em Rio Negrinho ND Mais|Do R7 25/07/2025 - 22h17 (Atualizado em 25/07/2025 - 22h17 ) twitter

Daiana Kerscher, de 44 anos, foi identificada como a vítima do atropelamento na BR-280, na manhã de quarta-feira (24), em Rio Negrinho, no Planalto Norte catarinense. Ela morava em uma chácara às margens da rodovia. Segundo o irmão, o cantor Rafael Mello, Daiana havia saído por volta das 11h para almoçar em um restaurante do outro lado da pista e foi atingida ao tentar atravessar a rodovia para voltar para casa.

Para mais detalhes sobre essa tragédia e a vida de Daiana, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

