Simulação de sexo e presença de menores: festa com gogo boys em prefeitura vira caso de polícia Festa fez parte de uma gincana para celebrar o mês das mulheres em Coelho Neto (MA); por ser um evento da prefeitura, a Polícia Civil... ND Mais|Do R7 03/04/2025 - 20h06 (Atualizado em 03/04/2025 - 20h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Março é o mês das mulheres. Mas as celebrações promovidas pela prefeitura de Coelho Neto (MA) foram parar na Polícia Civil e no Ministério Público. Isso porque um vídeo do evento, divulgado nas redes sociais, mostram gogo boys simulando uma cena de sexo em meio à festa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para entender todos os detalhes desse polêmico evento.

Leia Mais em ND Mais:

TCE apura superfaturamento em contratos de iluminação pública de cidade de SC

Até pinguins? Tarifaço de Trump atinge ilhas desabitadas e vira meme nas redes sociais

Apaff avança na Copa do Brasil de Futsal em jogo emocionante