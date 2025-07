Simulados em mais de mil escolas estaduais de SC buscam mapear defasagens na aprendizagem Segundo a Secretaria de Educação, simulados ajudam a identificar as maiores necessidades dos estudantes e guiar estratégias para avançar... ND Mais|Do R7 15/07/2025 - 04h56 (Atualizado em 15/07/2025 - 04h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Estudantes das 1.038 estaduais em Santa Catarina farão, nesta terça-feira (15), simulados para avaliar o nível de aprendizagem. A ação envolve alunos do 5º e 9º ano do ensino fundamental e da 3ª série do ensino médio, com o objetivo de diagnosticar o desempenho real dos estudantes em todo o estado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de como esses simulados podem impactar a educação em SC!

Leia Mais em ND Mais:

Esposa faz vaquinha para levar corpo do marido de volta ao Pará após acidente em Blumenau

Painel discute o crescimento do mercado imobiliário no Norte da Ilha

Mensagem em árvore chama atenção em local de acidente com duas mortes na BR-470 em SC