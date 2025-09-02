‘Sinais de afastamento’: o que se sabe sobre pai e filho estrangeiros desaparecidos em SC
Mark Alexander Cummings Rogers, 48, e Duncan Edward Castrillo, 13, estão desaparecidos desde quinta-feira (28) em Balneário Camboriú...
O caso do desaparecimento misterioso do americano Mark Alexander Cummings Rogers e seu filho de 13 anos nicaraguense Duncan Edward Castrillo em Balneário Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina, abalou a região. Ambos moram há seis anos no bairro Praia Brava, em Itajaí. Pai e filho foram vistos por último na quinta-feira (28). Segundo relatos de uma amiga de Mark, eles teriam saído para ir ao shopping comer em uma lanchonete, desde então, estão desaparecidos. Os aparelhos celulares dos dois foram encontrados em uma obra na sexta-feira (29) de manhã.
