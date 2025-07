Sinal de facção e 7 mortos: chacina em Joinville tem desfecho após 2 anos Nove pessoas denunciadas foram julgadas, sendo oito condenadas e uma absolvida pelo caso que chocou Santa Catarina ND Mais|Do R7 23/07/2025 - 06h37 (Atualizado em 23/07/2025 - 06h37 ) twitter

A chacina do Morro do Meio, que chocou Joinville, no Norte do estado, teve um desfecho dois anos e meio após o crime: as nove pessoas denunciadas pelo Ministério Público, foram julgadas, sendo oito condenadas e uma absolvida. O crime aconteceu em 2023 e terminou com sete mortos e outros três feridos.

