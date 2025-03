Sinal digital de parabólicas antigas será desligado neste domingo; como pedir nova antena Sinal digital das parabólicas mais antigas sairá do ar neste domingo (30); medida é necessário para avanço da infraestrutura da internet... ND Mais|Do R7 29/03/2025 - 18h49 (Atualizado em 29/03/2025 - 18h49 ) twitter

Neste domingo (30) começa o desligamento do sinal digital das parabólicas mais antigas. Com isso, os telespectadores precisaram adquirir aparelhos mais novos para receber o sinal digital novamente. Famílias de menor renda com cadastro do CadÚnico poderão solicitar até o dia 30 de junho uma instalação gratuita da nova parabólica digital.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre como garantir sua nova antena e não perder o sinal!

