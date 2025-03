Sintonia dentro e fora de campo: goleiros do Avaí falam sobre momento de protagonismo César e Igor Bohn brilharam pelo Avaí nas quartas e na semifinal do Catarinense; mas preparação passa por várias outras mãos ND Mais|Do R7 12/03/2025 - 19h46 (Atualizado em 12/03/2025 - 19h46 ) twitter

O Carnaval já acabou, mas os goleiros do Avaí têm tirado nota 10 em evolução e mostram que a harmonia também é um quesito com o gabarito máximo. César e Igor Bohn, tal qual integrantes de uma comissão de frente, mostraram desenvoltura para garantir o Leão na final do Campeonato Catarinense. Ao lado dos companheiros Otávio e Douglas, o quarteto da meta avaiana tem garantido o enredo perfeito para buscar o título.

Para saber mais sobre a sintonia e o entrosamento dos goleiros do Avaí, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

