Situação de emergência: Cidade do Oeste concentra 73,4% dos casos de chikungunya de SC

O município de Xanxerê, no Oeste de Santa Catarina, concentra 73,4% dos casos de chikungunya do estado. A cidade já decretou situação de emergência e soma duas mortes pela doença, além de um óbito por dengue.

Para mais informações sobre a situação alarmante em Xanxerê e como a cidade está lidando com a epidemia, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

