‘Só estou pedindo pizza’: pedido de socorro disfarçado salva mulher e prende agressor em SC
Uma mulher fez um pedido de pizza de calabresa para a Polícia Militar, em Xaxim, no Oeste; a ocorrência chamou a atenção da equipe...
Um simples pedido de pizza na madrugada de domingo (10) terminou com a prisão de um homem de 40 anos, em Xaxim, no Oeste de Santa Catarina. A situação inusitada chamou atenção da Polícia Militar, que foi acionada de forma discreta e conseguiu resgatar uma vítima em situação de violência doméstica.
Um simples pedido de pizza na madrugada de domingo (10) terminou com a prisão de um homem de 40 anos, em Xaxim, no Oeste de Santa Catarina. A situação inusitada chamou atenção da Polícia Militar, que foi acionada de forma discreta e conseguiu resgatar uma vítima em situação de violência doméstica.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre essa história impressionante!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre essa história impressionante!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: