‘Só estou pedindo pizza’: pedido de socorro disfarçado salva mulher e prende agressor em SC Uma mulher fez um pedido de pizza de calabresa para a Polícia Militar, em Xaxim, no Oeste; a ocorrência chamou a atenção da equipe... ND Mais|Do R7 12/08/2025 - 02h57 (Atualizado em 12/08/2025 - 02h57 ) twitter

Um simples pedido de pizza na madrugada de domingo (10) terminou com a prisão de um homem de 40 anos, em Xaxim, no Oeste de Santa Catarina. A situação inusitada chamou atenção da Polícia Militar, que foi acionada de forma discreta e conseguiu resgatar uma vítima em situação de violência doméstica.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre essa história impressionante!

