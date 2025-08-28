‘Só sabia sorrir’: motoboy que morreu em acidente com ônibus foi identificado pelo chefe em SC
Mauricio Fagundes foi identificado como a vítima do acidente registrado na manhã de terça-feira (26), no bairro Guanabara, em Joinville...
Mauricio Fagundes, de 27 anos, foi identificado como o motociclista que morreu após colidir com um ônibus por volta das 11h30 da manhã de terça-feira (26), nas proximidades do terminal de ônibus do bairro Guanabara, em Joinville, no Norte de Santa Catarina.
Mauricio Fagundes, de 27 anos, foi identificado como o motociclista que morreu após colidir com um ônibus por volta das 11h30 da manhã de terça-feira (26), nas proximidades do terminal de ônibus do bairro Guanabara, em Joinville, no Norte de Santa Catarina.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: